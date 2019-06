Belg riskeert in ergste geval doodstraf in Thailand wegens dealen cocaïne

Een 57-jarige Belg is in de Thaise populaire badplaats Pattaya opgepakt voor het dealen van grote hoeveelheden cocaïne. Dat staat te lezen in de lokale media.

De Thaise wetgeving beschouwt importeren en dealen van cocaïne als een zwaar vergrijp. Dat betekent dat de man een zware straf, in het ergste geval zelfs de doodstraf, kan verwachten indien hij schuldig bevonden wordt.

De politie lokte de Vlaming, Danny V.D.V., in de val bij een undercoveroperatie nadat ze een tip gekregen had dat hij grote hoeveelheden cocaïne verkocht in Pattaya. Dat is een bekende toeristische badplaats in de golf van Thailand, iets ten zuiden van hoofdstad Bangkok.

Een agent bestelde cocaïne bij de man. Bij de overdracht van het geld pakte de politie onze landgenoot op. Naast de zak cocaïne die hij op het ogenblik van de feiten in zijn bezit had, werd in zijn woning ook nog eens een zak met cocaïne aangetroffen. De exacte hoeveelheden werden niet bekendgemaakt.

Danny V.D.V. zit in de cel in afwachting van zijn proces.