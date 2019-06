11.11.11: ‘Regering moet kosten voor geldtransfers migranten verlagen’

Volgens de Wereldbank zullen migranten dit jaar voor een recordbedrag van 550 miljard dollar (490 miljard euro) naar ontwikkelingslanden sturen. 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, vraagt aan de volgende Belgische regering om de transferkosten verder terug te dringen.

Het nieuwe recordbedrag van 550 miljard dollar aan remittances, geldtransfers van particulieren, is 3,6 keer zo hoog als de wereldwijde officiële ontwikkelingshulp.

‘Geldtransfers vormen een onmisbare inkomstenbron voor naar schatting 750 miljoen mensen’, zegt Els Hertogen, adjunct-directeur van 11.11.11. ‘Onderzoek in 71 ontwikkelingslanden geeft aan dat een stijging van 10 procent van deze transfers naar een land, leidt tot een daling van 3,5 procent van het aantal mensen dat moet leven met minder dan 1 dollar per dag. Bij conflicten en natuurrampen zijn geldtransfers vaak de eerste vorm van hulp die de getroffen regio bereikt.’

Eind vorig jaar riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 16 juni uit als International Day of Family Remittances om deze belangrijke bijdrage van migranten aan (families in) hun herkomstlanden in de kijker te zetten. Maar de gemiddelde kost die de transferbedrijven zoals Western Union en MoneyGram per transactie aanrekenen blijft met 7 procent erg hoog. In sub-Sahara Afrika ligt het gemiddelde zelfs op 9,3 procent. Dat is meer dan drie keer het percentage van 3 procent, een doelstelling die werd vastgelegd in de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en bevestigd in het Global Compact for Migration, het VN-migratiepact. Er is dus nog veel werk aan de winkel om deze doelstelling te bereiken, aldus 11.11.11.