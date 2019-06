Marcus Ingvartsen verlaat landskampioen Racing Genk voor Bundesliga-promovendus

Racing Genk neemt afscheid van centrumspits Marcus Ingvartsen. De 23-jarige Deen trekt naar Duitsland, meer bepaald naar Union Berlijn. Dat maakte de landskampioen zelf bekend via een persbericht.

Marcus Ingvartsen was sinds de zomer van 2017 actief bij Racing Genk, dat hem overnam van zijn jeugdclub FC Nordsjaelland. Ingvartsen kon in België echter nooit helemaal doorbreken. Hij kwam in 38 wedstrijden in actie bij Genk waarin hij 8 keer tot scoren kwam. Bij zijn nieuwe club krijgt hij meteen de kans om aan een mooi verhaal mee te schrijven: Union Berlijn dwong vorige maand voor het eerst in haar geschiedenis de promotie af naar de Bundesliga. De club uit de Duitse hoofdstad eindigde als derde in de 2. Bundesliga en versloeg vervolgens VfB Stuttgart in de nacompetitie.