Nadat de omstreden uitleveringswet werd opgeschort, komen zondag in Hongkong opnieuw tienduizenden mensen de straat op. De actievoerders eisen het ontslag van regeringsleider Carrie Lam. Zaterdag overleed een betoger nadat hij van een stelling viel.

Tienduizenden betogers, velen in het zwart gekleed en sommige met een witte bloem in de hand, zijn zondag opnieuw bijeengekomen in de straten van Hongkong. Ze marcheren van Victoria Park naar de regeringsgebouwen van de stad. De organisatoren hopen op een miljoen deelnemers.

Hulpverleners moesten al snel tussenbeide komen omdat sommige betogers door de hitte onwel werden. Het kwik schommelt rond de 30 graden in de stad.

De actievoerders haalden zondag al een grote slag thuis, toen regeringsleider Carrie Lam bekendmaakte dat de omstreden uitwijzingswet voor onbepaalde tijd opschortte. Velen vreesden dat die wet gebruikt zou worden om mensen terecht te laten staan op het Chinese vasteland.

Nu richten de betogers hun pijlen echter op de pro-Chinese Lam zelf. Ze vinden dat de ceo van de stad de afgelopen weken blijk heeft gegeven van slecht leiderschap en eisen haar aftreden.

Betoger valt van stelling

Veel mensen komen zondag ook bloemen neerleggen bij een herdenkingsplek waar zaterdag een 35-jarige betoger omkwam. De man was op een stelling gekropen aan een winkelcentrum in de stad om een spandoek op te hangen met de boodschap ‘Make Love, No Shoot’ en ‘No Extradition to China’.

Hulpverleners probeerden de man van de stelling te halen, maar hij viel alsnog naar beneden. Een luchtkussen dat beneden was opgesteld, kon de man niet opvangen.