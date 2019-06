‘’De menopauze, dat is het begin van het einde.’ Maar dat is helemaal niet zo’, zegt Leen Steyaert. Zij is menopauzeconsulent en auteur van de boeken 'Stralend door de menopauze', (2011) 'Oerritme' (2014), 'Stop de rush!' (2017) en 'Jouw menopauzeplan' (2018). In deze video legt ze uit waarom je net zelfzekerder wordt, waarom oudere vrouwen vaak gelukkiger zijn en waarom bang zijn dus helemaal niet nodig is.

