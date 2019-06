Waarom ze vandaag in Bilzen opnieuw moeten stemmen

De gemeenteraadsverkiezingen in het Limburgse Bilzen worden zondag overgedaan. De Raad van State verklaarde de verkiezingen van 14 oktober immers ongeldig door verschillende onregelmatigheden. De Bilzenaren moeten dus voor de derde keer op rij naar de stembus. De afgelopen dagen trokken meerdere partijkopstukken naar Bilzen, deels uit vrees voor de score van Vlaams Belang.

Burgemeester Bruno Steegen besloot niet in cassatieberoep te gaan tegen de beslissing van de Raad van State, waardoor binnen 50 dagen nieuwe verkiezingen moesten georganiseerd worden. Na de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 26 mei barstte dan ook een korte maar hevige campagne los in Bilzen.

Voormalig burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) haalde met de klacht bij de Raad van State zijn slag thuis en krijgt zondag een herkansing. Hij vormt de uitdager van huidig burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen). N-VA kiest voor een nieuwe lijsttrekker met Wouter Raskin, die voormalig burgemeester Frieda Brepoels aflost. Johan Danen (Groen) en Guy Swennen (Bilzen Bruist) blijven op post, terwijl Annick Ponthier (Vlaams Belang) het recente succes van haar partij hoopt door te zetten. De meeste partijen hebben ook deels nieuwe mensen op de lijst staan.

Vlaams Belang?

Het wordt zondag vooral uitkijken naar de score van Vlaams Belang. Die partij haalde in oktober slechts 9 procent van de stemmen, maar bij de verkiezing voor het Vlaams Parlement in mei scoorde Vlaams Belang plots 21,30 procent. Dat was nauwelijks 0,7 procentpunt minder dan grootste partij N-VA. Vlaams Belang hoopt het cordon in de Limburgse stad te kunnen breken.

Na de vorige verkiezing besloten N-VA (6 zetels), Beter Bilzen (7) en Bilzen Bruist (3) om de coalitie voort te zetten met één zetel op overschot. Groen (1) verloor in Bilzen na het laatste telbureau met slechts vijf stemmen verschil één zetel aan Bilzen Bruist, waardoor de huidige meerderheid van N-VA, Beter Bilzen en Bilzen Bruist alsnog verder kon. Johan Sauwens werd met Trots op Bilzen als grootste partij (12) buitenspel gezet, waardoor het akkoord met Groen niet mocht baten. Vlaams Belang (2) nam mee plaats op de oppositiebanken.

Onregelmatigheden bij zetelverdeling

Volgens de Raad van State werden er verschillende onregelmatigheden vastgesteld die de zetelverdeling tussen de verschillende lijsten konden beïnvloeden. Voor vijf stembureaus zijn er door het telbureau één tot drie stembiljetten minder geteld dan er volgens het stembureau stembiljetten in de stembus zaten, in één stembureau heeft niet iedereen die zich voor de gemeenteraadsverkiezing kwam aanbieden, een stem kunnen uitbrengen, en in een ander stembureau zijn er vijf stembiljetten minder in de stembus gevonden dan er zich kiezers hebben aangemeld.

Het aantal stembureaus daalt deze keer van 39 naar 29, waardoor er minder bijzitters nodig zijn. Na de eerdere verkiezingen bleek het immers moeilijk om nog mensen te vinden.

Ook verkiezingen in Neufchâteau

Ook in Neufchâteau in de provincie Luxemburg moeten de kiezers zondag opnieuw naar het stemlokaal. De uitslag van de verkiezingen in oktober is ongeldig verklaard na klachten over gesjoemel met volmachten. De positie van burgemeester Dimitri Fourny - tot voor kort een kopstuk binnen zijn partij cdH - staat op het spel. Fourny’s lijst ‘Agir Ensemble’ haalde in oktober een nipte zege.