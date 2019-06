Belgian Cats winnen nu ook van Canada maar er is nog werk aan de winkel

De Belgian Cats, in volle voorbereiding op het EK in Servië, wonnen op het Four Nations Tournament in Brussel ook de tweede partij. Na de winst tegen Europees kampioen Spanje ging nu Canada voor de bijl (68-64). Vandaag wacht in Palais du Midi China.

Geen Ann Wauters in de selectie van de Belgian Cats versus Canada. De vijfvoudige Europese speelster van het Jaar kreeg na de partij tegen Spanje rust. “De reactie op de knieën was oké. Er was afgesproken met de medische en sportieve staf dat ik geen drie wedstrijden op evenveel dagen zou betwisten. Vandaag tegen China kom ik wel in actie,” aldus Ann Wauters.

Na de knappe winst tegen Europees kampioen Spanje was het zwoegen voor de Belgian Cats tegen Canada. Kayla Alexander, de grote Ruth Hamblin en Aslinn Konig maakten het België immers meer dan lastig. Van 13-13 ging het dan ook naar een 29-32 voorsprong halfweg voor Canada. De Cats leden vele balverliezen, maar kwamen via driepunters van Hanne Mestdagh, een sterke Jana Raman en een dartele Antonia Delaere en na 42-44 bij 57-53 eventjes los van Canada. Na een thriller in money-time dropte Kim Mestdagh de bom van de overwinning.

Gezond blijven

“Dat er nog werk aan de winkel is, is duidelijk,” gaf bondscoach Philip Mestdagh toe. “Dat is ook normaal vermits we nog maar een week met de volledige selectie samen trainen. We hebben nog anderhalve week tot de start van het EK en nog drie oefenwedstrijden op het programma. Gezond blijven en rustig verder werken moet ons scherp aan de start van Eurobasket brengen,” aldus nog bondscoach Philip Mestdagh. Op het EK moeten de Cats in de top zes eindigen om een ticket voor het preolympisch tornooi te versieren. Eerder op de dag won Spanje met 69-47 van China. Vandaag is er de slotdag op het Four Nations Tournament in het Palais du Midi in Brussel. Om 14u30 is er Canada-Spanje en om 17u België-China. Voor het vertrek op maandag 24 juni naar Servië, waar op 27 juni het EK aanvat, werken de Belgian Cats nog twee oefenwedstrijden af. Tweemaal tegen Italië en op 21 juni (20u30) in De Schelp (Wevelgem) en op zaterdag 22 juni (17 uur) in de uitwuifwedstrijd in De Lange Munte in Kortrijk.