Australiër Hausser wint WB-triatlon in Astana, Vanderplancke zestiende

De Australiër Matthew Hausser heeft de Wereldbeker triatlon in het Kazachse Astana gewonnen. Hij haalde het zaterdag in een wedstrijd, waarin de zwemproef door de slechte waterkwaliteit geschrapt, was voor de Zuid-Afrikaan Wian Suilwald en de Amerikaan Matthew McElroy. Erwin Vanderplancke werd zestiende.