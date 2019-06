Honderden manifestanten betogen in Brussel tegen Iraanse regime

Meerdere honderden manifestanten verzamelden zaterdag om 15 uur aan het Schumanplein in Brussel om te betogen tegen het regime in Iran. Medestanders van het Iraanse verzet buiten Iran maar ook leden van mensenrechtenorganisaties waren ingegaan op de oproep voor een democratische verandering in Iran, met de steun van leiders van de internationale gemeenschap, onder meer uit Europa.

De manifestanten riepen de Europese Unie op een veel strenger beleid te voeren ten opzichte van de leiders van de Islamitische Republiek in Iran.

‘Wij willen het Iraanse volk ondersteunen in zijn strijd voor de democratie en mensenrechten, maar ook tegen de verdrukking, de wapenwedloop, de nucleaire proliferatie en de radicale islam’, legt Shahin Gobadi, woordvoerder van de Nationale Verzetsraad van Iran (NCRI), uit.

Tal van Europese politieke boegbeelden waren aanwezig op de manifestatie in Brussel. Onder hen de Frans-Colombiaanse Ingrid Betancourt, in 2002 presidentskandidate in Colombia en voormalig gijzelaar van guerillabeweging FARC. Betancourt sprak de manifestanten toe vanop een tribune. ‘Wat gevaarlijk is, is zich niet te verzetten tegen het regime van de moellahs, is te blijven knielen voor hen. Wat gevaarlijk en immoreel is, is de vinger niet te bewegen uit vrees voor de gevolgen en de morele chantage die wordt uitgeoefend door dit regime’, verklaarde ze onder meer.

Na een aantal toespraken trekken de manifestanten in stoet naar de Iraanse ambassade aan de Franklin Rooseveltlaan in Elsene.

De betoging in Brussel was het startsein voor een reeks andere manifestaties van de Iraanse oppositie zowat overal ter wereld, onder meer in Berlijn, Londen, Stockholm en Washington DC.