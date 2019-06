Volgens Lewis Hamilton beschikt Ferrari haar F1-bolide over een erg bijzondere modus op haar power unit, eentje die Mercedes duidelijk het nakijken geeft.

Mercedes mag tot dusver dan wel het F1-seizoen domineren, bij Mercedes moeten ze op de rechte stukken hun meerdere erkennen in Ferrari. Ferrari lijkt met haar power unit uitstekend werk te hebben verricht waardoor Hamilton op het circuit Gilles Villeneuve ondanks DRS als hulpmiddel niet voorbij Sebastian Vettel geraakte.

"Ze waren zo enorm snel op de rechte stukken," blikt Hamilton terug op de race in Canada. "Ze hebben duidelijk een andere power modus dan waarover wij momenteel beschikken."

"Plots draaien ze het vermogen open en rijden ze op het rechte stuk enorm van je weg, zelfs wanneer ik mijn DRS open had."

In principe moet DRS er voor zorgen dat de achtervolgende wagen iets makkelijker kan inhalen maar Hamilton slaagde er in zijn Mercedes F1-bolide niet in om Sebastian Vettel ook maar één keer echt aan te vallen.

"Tijdens de race hebben ze plots enorm veel extra snelheid op de rechte stukken, maar zo zit het spelletje nu eenmaal in elkaar."

"Ze hebben overduidelijk bijzonder goed werk verricht met hun power unit. Er was een moment waarop Mercedes met haar power unit een serieuze voorsprong had," aldus Hamilton.

"We hebben echter werk te doen. Ze hebben momenteel voorsprong op ons," besloot Hamilton.

