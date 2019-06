Proloog Ronde van Zwitserland kolfje naar de hand van wereldkampioen Rohan Dennis

Rohan Dennis heeft de proloog van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De wereldkampioen was in Langnau over 9,5 kilometer de snelste. De Pool Macej Bodnar eindigde in dezelfde tijd als Dennis maar verloor de strijd om de honderdsten. Geraint Thomas finishte knap dertiende, Yves Lampaert was beste landgenoot op een zestiende plaats.