Na aanval olietankers: ‘Spanning is slechtste optie’

Iraanse parlementsleden hebben opgeroepen tot terughoudendheid, na de vermoedelijke aanvallen op twee olietankers in de Golf van Oman.

‘Spanningen zouden voor alle landen momenteel de slechtste optie zijn’, aldus parlementslid Gholamresa Hejdari zaterdag aan het nieuwsagentschap ILNA. ‘Ook de Iraanse strategie zou terughoudendheid moeten zijn.’

‘De aanvallen zijn door bepaalde kringen uitgevoerd om Iran dan de schuld te geven en uiteindelijk de regio in brand te steken’, aldus parlementslid Parwaneh Mafi.

De regering moet bijzonder verstandig handelen, klinkt het nog. Teheran mag de landen die met dergelijke acties de regio onveilig maken, niet het initiatief laten door onbezonnen te reageren, aldus het parlementslid.

Volgens de Verenigde Staten is Iran verantwoordelijk voor de aanvallen op de twee tankers. Ook de Verenigde Arabische Emiraten wijzen naar Iran. De buitenlandminister, sjeik Abdullah bin Zayed Al Nahya, zegt dat de ‘aanvallen duidelijk de vingerafdrukken van Iran hebben’. Teheran ontkent echter iets met de ontploffingen te maken te hebben.

Getroffen tankers

Het Japanse tankschip dat donderdag door een explosie was getroffen, is ondertussen op weg naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dat heeft de eigenaar bekendgemaakt. De Kokuka Courageous vervoerde methaan. De lading van het schip is intact, aldus een woordvoerder. De 21 bemanningsleden zijn gered door de Amerikaanse marine. De bemanning had gezegd dat ze een ‘vliegend object’ hadden gezien. Wat de oorzaak precies was, is nog niet bekend.

Hetzelfde geldt voor het tweede schip, een Noorse olietanker. Volgens uitbater Frontline gaat het alvast niet om een ‘mechanische of menselijke fout’. ‘De oorzaak van de explosie blijft onbekend voor het bedrijf, hoewel we de mogelijkheid hebben uitgesloten dat het was veroorzaakt door een mechanische of menselijke fout’, aldus Frontline. ‘Het incident zal grondig worden onderzocht door het bedrijf samen met derde partijen, waaronder regeringsfunctionarissen, om de oorzaak te bepalen.’

De explosie gebeurde donderdagochtend omstreeks 06.00 uur Belgische tijd, kort nadat het schip de Straat van Hormuz was gepasseerd. De 23-koppige bemanning van de Front Altair bleef ongedeerd. Ze werden gered door het vrachtschip Hyundai Dubai en vervolgens door een Iraans schip naar de havenstad Jask overgebracht.

Frontline wijst nog op de toenemende spanning in de regio. In afwachting van meer informatie over de ontploffing, zegt het bedrijf nog heel voorzichtig te zullen zijn bij de overweging van nieuwe contracten in de regio. Zaterdag komt een gespecialiseerd team de tanker inspecteren.