Vandaag vliegen er dagelijks honderden vliegtuigen over de Atlantische Oceaan. Zaterdag is het exact een eeuw geleden dat twee piloten uit Canada daar voor het eerst in slaagden. Ze eindigden in Ierland met een crash, maar waren de eersten die de vlucht succesvol afronden. Bekijk in de video hierboven hoe die tocht verliep.