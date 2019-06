In Parijs wordt de revolver geveild waarmee de Nederlandse kunstenaar Vincent Van Gogh zelfmoord mee pleegde. Van Gogh beroofde zichzelf van het leven in 1890. Bekijk het wapen en het verhaal er achter in de video hierboven.

Wie vragen heeft over zelfdoding of zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 en www.zelfmoordlijn1813.be.