Engeland en Italië plaatsen zich voor achtste finales op WK vrouwenvoetbal

Engeland en Italië hebben zich vrijdag op het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk geplaatst voor de achtste finales. Engeland had op de tweede speeldag in poule D genoeg aan een 1-0 zege tegen Argentinië, terwijl Italië in groep C fors uithaalde tegen Jamaica (5-0).

Parris kreeg op het halfuur de kans om Engeland voor te brengen, maar miste een strafschop. Op het uur was het dan toch raak, toen Taylor (61.) een center van Mead binnentikte. Dat volstond voor Engeland voor de drie punten.

Eerder vrijdag haalde Japan het in dezelfde groep van Schotland met 2-1, na treffers van Iwabuchi (23.) en Sugasawa (37., pen.). Clelland (88.) scoorde te laat tegen voor de Schotten. Engeland voert de stand aan met zes punten en heeft zijn ticket voor de achtste finales beet. Japan (4 ptn), Argentinië (1 ptn) en Schotland (0 ptn) volgen. Japan speelt op de slotspeeldag tegen Engeland, Schotland moet aan de bak tegen Argentinië.

Italië haalde in groep C zwaar uit tegen Jamaica. De Squadra won met 5-0. Girelli (12., pen., 25. en 46.) blonk uit met drie doelpunten, Galli (71. en 81.) trapte er twee tegen de netten. Italië voert de poule aan met zes punten en is zeker van een plaats in de achtste finales. Brazilië en Australië volgen met drie punten, Jamaica is puntenloos laatste. Italië treft op de slotspeeldag Brazilië, Jamaica kijkt Australië in de ogen.

De top twee van elk van de zes poules stoot door naar de achtste finales, net als de vier beste derdes.