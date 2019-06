Fietser levensgevaarlijk gewond na aanrijding in Antwerpen

Een fietser (65) raakte vrijdagavond levensgevaarlijk gewond na een aanrijding op de Binnensingel. Het ongeval gebeurde rond iets voor 23 uur aan de Pretoriastraat in Berchem.

Twee fietsers staken de weg over aan het kruispunt van Binnensingel en de Pretoriastraat, ter hoogte van de Zurenborgbrug. Daarbij negeerden ze mogelijk een rood licht. Een van de fietsers werd daarbij gegrepen door een aankomende wagen. Hij kwam door de klap op straat terecht.

Medische diensten kwamen ter plaatse om de nodige medische zorgen aan het slachtoffer toe te dienen. Hij werd in zeer kritieke toestand naar het UZA gebracht. Al die tijd was het kruispunt afgesloten zodat de medische diensten zich in alle veiligheid over het slachtoffer konden ontfermen en omdat de politie het onderzoek wilde voeren naar de omstandigheden van het ongeval.

De bestuurster (67) van de wagen kreeg ook medische verzorging omwille van de schok. Ze kreeg, net als de familieleden van de zwaargewonde, slachtofferzorg van de politie aangeboden.