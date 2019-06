In het grasperk voor de Parijse Eiffeltoren, Champ de Mars, is de komende dagen het schilderij ‘Beyond walls’ (‘Voorbij muren’) van de Franse kunstenaar Saype te zien. Het werk is zo’n 15.000 m² groot. Omdat het gemaakt is van biologisch afbreekbare verf, zal het werk slechts enkele dagen standhouden. In het werk zijn handen te zien die polsen vastgrijpen. De inspiratie vond Saype in de vluchtelingencrisis - hij wordt ook ondersteund door de vzw SOS Mediterranee. Wie niet naar Parijs kan, krijgt nog meerdere kansen: de komende drie jaar zal de artiest het werk in twintig wereldsteden reproduceren.