Reclamebureau ‘opent bordeel’ in Schaarbeek om auto’s trager te laten rijden

Reclamebureau Mortierbrigade heeft aan haar kantoren, vlakbij de plek waar donderdag een meisje werd aangereden, een grote affiche gehangen waarop een bordeel wordt nagebootst. Het bedrijf protesteert zo tegen het onveilige verkeer in de buurt.

Reclamebureau Mortierbrigade is gevestigd in de Waelhemstraat, waar donderdagochtend een veertienjarig meisje levensgevaarlijk gewond raakte toen ze bij het oversteken aangereden werd. Het is al het vijfde slachtoffer van een aanrijding in drie weken tijd in de gemeente.

Om het onveilige verkeer aan te klagen, hing het reclamebureau nu een levensgrote affiche van drie prostituees in een vitrine voor de ramen van het bedrijfsgebouw. ‘Blijkbaar lukt het wel om traag te rijden in de Aarschotstraat’, verklaarde Joost Berends van Mortierbrigade tegenover Bruzz. Berends verwijst daarmee naar de bekende straat aan het Noordstation, waar automobilisten vaak vertragen om naar de prostituees te kijken.

De bestuurder pleegde donderdag na de aanrijding vluchtmisdrijf. De verdachte die later op de dag werd opgepakt en die al een rijverbod had, werd vrijdagnamiddag door de onderzoeksrechter in beschuldiging gesteld en onder voorwaarden vrijgelaten.