Amper één springfout houdt Gudrun Patteet uit top drie in het Poolse Sopot

Gudrun Patteet reed in het Poolse Sopot met de 13-jarige Zangersheide merrie Sea Coast Pebbles Z de tweede snelste barrage van de 5 sterren Grote Prijs op 1m60, maar één springfout deed haar op plaats acht belanden. De zege ging naar de Duitser Daniel Deusser, die uitkomt voor de Belgische stal Stephex Stables uit Meise.

De Wase amazone Gudrun Patteet redde met Sea Coast Pebbles de meubelen voor ons land want zij waren het enige Belgische duo dat zich kon plaatsen voor de barrage met 13. Niels Bruynseels/Jenson van ‘t Meulenhof, Yves Vanderhasselt/Jeunesse en Pieter Devos/Flash gingen allemaal een of meerdere keren in de fout in de basisronde en François Mathy Jr./Uno de la Roque werden zelfs uitgesloten in Ronde 1.

De Duitser Daniel Deusser, partner van de Belgische Caroline Wauters, finishte met het 10-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) als snelste in de barrage. Zijn chrono van 42”87 was net 1 seconde sneller dan die van Gudrun Patteet en Sea Coast Pebbles Z, maar de Belgische combinatie ging een keer in de fout en dat kostte hen zes plaatsen in de einduitslag.

Uitslag: 5* Grote Prijs 1m60

1. Daniel Deusser (Dui/Jasmien vd Bisschop) 0 strafpunten/42.87 s 2. Kristaps Neretsnieks (Let/Moon Ray) 0/44.03 3. Kevin Jochems (Ned/Cristello) 0/45.02 4. Jens Van Grunsven (Ned/Cika) 0/45.61 5. Peter Moloney (Ier/Ornellaia) 0/46.14 ... 8. Gudrun Patteet (Bel/Sea Coast Pebbles Z) 4/43.87 20. Niels Bruynseels (Bel/Jenson van ‘t Meulenhof) 4/76.33 28. Yves Vanderhasselt (Bel/Jeunesse) 5/81.10 44. Pieter Devos (Bel/Flash) 17/79.28 - François Mathy Jr. (Bel/Uno de la Roque) uitgesloten

