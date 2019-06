Over het hele land vonden acties plaats ter ere van de vrouwenstaking. In Lausanne verzamelden enkele honderden mensen midden in de nacht rond een vreugdevuur op een plein. Aan het parlementsgebouw in Bern lieten 10.000 mensen van zich horen met fluitjes, pannen en ratels. Ze gaven er ook een petitie af aan het parlement voor een verlaging van de tampontaks, getekend door meer dan 11.000 mensen. Een aantal vrouwelijke parlementariërs kwamen de manifestanten eventjes vervoegen, velen van hen gekleed in de protestkleur paars, om hun solidariteit te tonen.

In Zurich en Luzern blokkeerden vrouwen dan weer het verkeer. ‘Het gaat over lonen, over het feit dat vrouwen net evenveel werken als mannen terwijl ze minder verdienen’, vertelde een betoogster aan openbare omroep SRF. De betogers droegen borden mee met boodschappen als ‘Gek van woede’, ‘mijn vrijheid, mijn vagina’ en ‘fier, kwaad en niet van plan te zwijgen’.

Vijfde minder betaald dan mannen

Volgens de meest recente cijfers verdienden de Zwitserse vrouwen in 2016 gemiddeld 6.491 Zwitserse frank bruto per maand (een kleine 6.000 euro), 18,3 procent minder dan mannen. In een onderzoek van de rijkste landen door UNICEF, dat deze week gepubliceerd werd, bengelt Zwitserland onderaan de lijst met landen met een familievriendelijk beleid. Zwitserse vrouwen krijgen maar acht weken betaald zwangerschapsverlof.

De staking kreeg de steun van de vakbonden, die verplichte loonvergelijkingen tussen vrouwen en mannen eisten, en kortere werktijden om meer tijd te maken voor kinderopvang.