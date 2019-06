Eden Hazard maakte indruk tijdens zijn presentatie, zijn horloge iets minder

Opvallend detail donderdag bij de persconferentie van Eden Hazard na zijn voorstelling bij Real Madrid: niet zijn strakke grijze pak, wel het horloge van de Rode Duivel viel op. Hij droeg een Richard Mille RM016 in witgoud met diamanten. Kostprijs 150.000 euro euro, maar geen slimme aankoop volgens verzamelaars.

In tegenstelling tot vele voetballers is de kapitein van de Rode Duivels en nu ook Galáctico doorgaans een discreet man. Te koop lopen met dure kledij of chique wagens is zijn stijl niet. Het enige luxeartikel waar Hazard van tijd tot tijd mee gezien wordt is zijn horloge. Hij werd er voor het eerst mee gespot in 2016 en draagt het regelmatig tijdens zijn vrije tijd of speciale gelegenheden.

Volgens kenners gaat het om een Richard Mille RM016 in witgoud, bezet met diamanten. ‘Het is een oerdegelijk horloge’, zegt Gilles Clavareau, horlogemaker en stichter van l’Artisan du temps, een Brusselse horlogewinkel gespecialiseerd in vintage uurwerken.

‘Alle horloges van Richard Mille zijn volledig mechanisch. Daar komen geen batterijen aan te pas’, vertelt Clavareau. ‘Het is een relatief jong Zwitsers merk, opgericht in 2001. Niet enkel qua design, maar ook qua mechaniek zijn ze zeer vernieuwend. Dat is enerzijds knap, maar ook licht vervelend. Omdat het zo’n vreemd ontwerp is, gaan weinig horlogemakers dit merk kunnen of willen herstellen. Als je met een euvel zit, zal je meteen langs de fabrikant moeten passeren.’

Foto: Richard Mille

Gezien het witgoud, de diamanten en het vakmanschap nodig om zulke draagbare kunstwerkjes te maken, is de prijs zeker niet misplaatst. ‘Het horloge is zijn geld zeker waard, alleen zal een verzamelaar dit type nooit kopen. Kijk maar naar de prijzen op de tweedehandsmarkt. Uurwerken van Richard Mille verliezen hun waarde. Horloges die ‘collectiehorloges’ bevonden worden, stijgen in prijs. Wij hebben vintage Rolex Submariners (een model van Rolex dat nog steeds in productie is) die duurder zijn dan een nieuw exemplaar.’

Een blik op Crono 24, een tweedehandssite voor luxehorloges, lijkt dat te bevestigen. Een RM016 afgewerkt met diamanten en witgoud heb je daar tweedehands al vanaf 75.000 euro, of de helft van de nieuwprijs. ‘Ik vrees dat het te maken heeft met het nogal opvallend design. Ik zou het overigens niet kopen. Des gouts et des couleurs, zeggen ze dan. Maar ik denk dat Hazard beter zou staan met een vintage Omega of een andere klassiek model. Dat is meer iets voor een man zijn kaliber.’