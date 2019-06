Na nederlaag Kirsten Flipkens zijn alle landgenoten uitgeschakeld in Rosmalen

Zwarte dag voor onze landgenoten op het grastoernooi van Rosmalen. Nadat eerder op de dag Greet Minnen en David Goffin reeds werden uitgeschakeld, ging nu ook Kirsten Flipkens er in de kwartfinale uit.

De ervaren Molse nam het in haar kwartfinale op tegen de 19-jarige Jelena Rybakina. De jonge Russische toonde zich in twee sets de betere van Flipkens. Een break in elke set volstond volstond voor het nummer 134 van de wereld om zich te plaatsen voor de finale: 6-4, 6-4. Ryabakina neemt het in haar halve finale op tegen het eerste reekshoofd Kiki Bertens.