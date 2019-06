PSG neemt afscheid van sportdirecteur Henrique en stelt met Leonardo meteen opvolger voor

Antero Henrique is niet langer sportief directeur van Paris Saint-Germain. Dat maakte de Franse kampioen en werkgever van Rode Duivel Thomas Meunier vrijdag bekend. Nog geen uur later volgde de voorstelling van de opvolger van Henrique: de Braziliaan Leonardo.

“We hebben samen beslist om de samenwerking stop te zetten”, liet de Parijse club weten in een mededeling. De 51-jarige Portugees was sinds juni 2017 werkzaam voor PSG. “We danken Antero voor zijn professionalisme en inzet.” De Duitser Thomas Tuchel is coach bij PSG. Hij zal vermoedelijk niet snel op straat komen te staan, want hij kreeg eind mei nog een nieuw contract tot de zomer van 2021.

Zoals voorspeld door de lokale pers wordt de Braziliaan Leonardo de opvolger van Henrique. Hij bezette de post al van 2011 tot 2013 en werd op 28 mei ontslagen als algemeen directeur van AC Milan. Voor hoeveel jaar de 55-voudige Braziliaanse international en oud-speler van PSG tekent, is niet bekend. “Ik ben extreem blij om terug te keren naar PSG”, vertelt Leanordo op de website van zijn nieuwe werkgever. “Deze club heeft al ongelofelijk veel betekend in mijn voetbalcarrière en in mijn leven in het algemeen.”

(belga)