Toen we nog niet wisten dat Anthony Hopkins altijd hetzelfde personage speelt

Vrijdagavond, dat beketent goede films op televisie. Tijdens de eerste shift kan u Anthony Hopkins en Debra Winger bewonderen in ‘Shadowlands’, later op de avond grijpt ‘Fruitvale Station’ naar de keel.

TERZAKE

Canvas 20 uur

Laurette Onkelinx is goed op weg om een Brusselse regering op de been te brengen, zonder de MR. Onkelinx houdt van duidelijke standpunten: ‘We zeggen neen tegen elke vorm van staatshervorming.’ Pieterjan De Smedt interviewt de PS-topvrouw, Le Soir-journaliste Véronique Lamquin analyseert de situatie in Brussel en Wallonië.

Iran wordt er door de VS van beschuldigd achter de aanval op twee olietankers te zitten in de Golf van Oman, in een reportage wordt op een rijtje gezet wat we nu al weten. Gynaecologe Petra De Sutter geeft tot slot duiding bij een reportage over kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap het DES-hormoon gebruikten.

DE AFSPRAAK OP VRIJDAG

Canvas 20.30 uur

Ivan De Vadder overloopt de actualiteit van de week met politicus Hendrik Vuye, journalist Bart Eeckhout (De Morgen) en columnist Luckas Vander Taelen. De thema’s zijn de kinderen van IS-strijders en de regeringsonderhandelingen.

SHADOWLANDS

Canvas 21.20 uur

Heerlijke film van Richard Attenborough, uit de tijd (1993) toen we nog niet doorhadden dat Anthony Hopkins altijd hetzelfde personage speelt en we hem gezamenlijk de beste acteur ter wereld vonden. Hier doet hij CS Lewis sprekend lijken op Anthony Hopkins. Debra Winger is geweldig als Joy Gresham.

JANE

NPO 2 22.55 uur

Als 26-jarige secretaresse krijgt Jane Goodall van paleontoloog Leakey de kans om naar Afrika te gaan. Een grote droom komt uit. Zonder enige ervaring, kennis of wetenschappelijke opleiding trekt zij, samen met haar moeder, naar de wildernis om de allereerste onderzoeker naar apengedrag in het wild te worden.

FRUITVALE STATION

NPO 3 23.30 uur

Het is niet makkelijk om de juiste toon te vatten in een film die gebaseerd is op een ongelooflijk geval van brutaal racistisch politiegeweld, maar deze Fruitvale Station, over de dood van de jonge zwarte Oscar Grant, in 2009, slaagt daar moeiteloos in. Michael B. Jordan en regisseur Ryan Googler werkten twee jaar later nog eens samen, voor het al net zo voortreffelijke Creed.