Eerste zege na bevalling: Lizzie Deignan slaat dubbelslag in koninginnenrit OVO’s Energy Tour

Lizzie Deignan (Trek-Segafredo) heeft de koninginnenrit in de Women’s Tour (GBr/World Tour) gewonnen. De Britse haalde het na 140 km van Llandrindod Wells naar Builth Wells voor Katarzyna Niewiadoma. Deignan neemt ook de leiderstrui over van Liane Lippert.

De wedstrijd werd gekleurd door heel wat aanvallen en uiteindelijk zou een groep met tien wegrijden uit het peloton: Leah Kirchmann, Janneke Ensing, Kathrin Hammes, Georgia Williams, Karol-Ann Canuel, Victorie Guilman, Ellen van Dijk, Lisa Klein, Alicia Gonzalez en Sheyla Gutierrez. Het peloton gunde hen weinig bonus, amper 45 seconden en nog voor halfweg koers zouden ze gegrepen worden.

Een nieuwe groep sprong weg met Amalie Dideriksen, Lauren Kitchen, Asja Paladin, Erica Magnaldi en Aude Biannic. De opeenvolging van hellingen liet zich evenwel voelen en uiteindelijk zouden de drie laatste vluchters gegrepen worden op 22 km van het einde waarna de favorieten zich roerden.

Elisa Longo Borghini, Deignan en Niewiadoma toonden zich op de laatste helling van de dag de sterksten, leider Lippert moest lossen en dat met nog 20 km voor de boeg, ze zou meer dan twee minuten verliezen. Het trio reed voor de zege, het was Deignan die Niewiadoma klopte en ook de leiderstrui pakt.

Zaterdag staat de slotrit op het programma. Deignan staat eerste, maar Niewiadoma is tweede in dezelfde tijd. Amy Pieters volgt al op 32 seconden. Het is voor Deignan haar eerste zege na haar zwangerschap. Ze beviel eind september vorig jaar van een dochter, Orla. Pas in april van dit jaar keerde ze terug in competitie. (belga)