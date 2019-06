David Goffin geraakt niet voorbij kwartfinales in het Nederlandse Rosmalen

David Goffin (ATP 33) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het ATP-toernooi in Rosmalen (635.750 euro). De Luikenaar, het vijfde reekshoofd, verloor vrijdag in de kwartfinales op het Nederlandse gras tegen de Fransman Adrien Mannarino (ATP 44) in drie sets.

Na 2 uur en 26 minuten stond de 4-6, 7-5 en 6-3 eindscore op het bord. Goffin had de vier vorige duels tegen Mannarino gewonnen, maar gaf de zege nu na de eerste set uit handen. Voor een plek in de finale neemt de Fransman het op tegen de Kroaat Borna Coric (ATP 14). Het tweede reekshoofd versloeg in zijn kwartfinale de Chileen Cristian Garin (ATP 32) met 6-7 (4/7), 6-3 en 7-6 (8/6). (belga)