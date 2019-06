Eerste huis van de Queen staat te koop

Toen de Britse Queen Elizabeth nog prinses was woonde ze met haar man Philip in Malta. Philip deed er zijn legerdienst bij de marine. Het pand waar ze woonden, Villa Guardamangia, staat nu te koop voor zes miljoen euro.

De villa ligt nabij de hoofdstad Valletta en de Queen woonde er, samen met haar man Philip, zoon Charles en dochter Anne, van 1949 tot 1951. Elizabeth werd koningin in 1953, maar was altijd erg gelukkig in Malta. ‘Een trip naar Malta is altijd erg bijzonder voor mij, ik heb hier goede herinneringen van toen Philip en ik net getrouwd waren’, zei de Queen toen ze een bezoek bracht aan het eiland in 2015.

Elizabeth en Philip in Villa Guardamangia. Foto: BELGAIMAGE

De villa is 1.560 vierkante meter groot, en werd gebouwd rond de jaren 1900. Er is een keuken, zes slaapkamers, drie badkamers, een zitkamer, een eetkamer, een ‘sala nobile’, twee garages, een lounge en een tuin.

Sinds het vertrek van het koninklijke koppel werd niet meer geïnvesteerd in het pand, en vandaag is er veel werk aan. Volgens het immobiliënkantoor ‘wordt het pand een prachtige woonst of commerciële ruimte, na renovatie’.

Foto: ISOPIX

Meer informatie staat op de website van Homes of quality.