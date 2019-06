Dakterras Leuvens M-Museum wordt opnieuw zomerbar

Op het dakterras van het M-museum in Leuven kan je deze zomer een maand lang terecht in de pop-upbar. De organisatie combineert dat met een goede portie cultuur.

Je kan er eten en drinken, maar er is ook aandacht voor culturele activiteiten in de pop-upbar. Er staat elke dag een evenement op de planning. Het wordt een mix van muziek, poëzie, comedy en woord. ‘Noodzakelijk kwaad’ bijt op 18 juli de spits af in de categorie ‘woord’. Op vrijdag en zaterdag ligt de focus meer op muziek, zondag is er plaats voor comedy. Het volledig programma vind je hier.

De zomerbar start op 18 juli en is open van donderdag tot zondag. Op 18 augustus worden de deuren gesloten. Op donderdag en zondag kan je er terecht van 18 uur tot 22.00 uur, vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot middernacht.

De bar zelf is vrij toegankelijk, voor 12 euro pik je het optreden van de avond mee, én kan je een bezoekje brengen aan het museum. Tijdens het Midzomer festival (van 1 tot 4 augustus) sluit de bar even de deuren. Alle info vind je hier.