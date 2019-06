Raad van State trekt exportvergunningen voor Waalse wapens naar Saudi-Arabië in

De Raad van State heeft vrijdag de vergunningen van de Waalse wapenproducenten FN Herstal en CMI Defence om wapens te exporteren naar Saudi-Arabië ingetrokken. Daarmee werd een eerder verbod uit juni 2018 bekrachtigd.

Wapenfabrikant FN Herstal, voor 100 procent eigendom van het Waals Gewest, kreeg in oktober 2017 de toelating om militaire wapens uit te voeren naar Saudi-Arabië. Het ging om een totaalbedrag van 153 miljoen euro.

De Franstalige Mensenrechtenliga en het Franstalige vredesplatform CNAPD dienden eind 2017 echter beroep in over militair materieel dat geproduceerd of geëxporteerd wordt door FN Herstal. De Raad van State schorste daarop een aantal licenties.

Dat besluit is nu bekrachtigd. ‘De Raad van State heeft vastgesteld dat het Waals Gewest één van de wettelijk voorgeschreven criteria niet heeft onderzocht, namelijk het gedrag van het land dat militaire goederen of technologie aankoopt jegens de internationale gemeenschap’, schrijft de Raad van State op zijn website. ‘Met name de houding van dat land tegenover terrorisme, de aard van zijn bondgenootschappen en de eerbiediging van het internationaal recht.’

In 2017 was Saoedi-Arabië nog de belangrijkste klant van de Waalse bedrijven. Het ging om een totaalbedrag van 153 miljoen euro. Onderzoeksproject #BelgianArms, waar VRT, Knack, Le Soir, Lighthouse Reports en het netwerk voor burgerjournalistiek Bellingcat deel van uitmaakt, onthulde medio mei nog dat Saudi-Arabië gebruikmaakt van Belgische wapens en technologie in Jemen. Daar kwamen toen scherpe reacties op vanuit de federale regering.