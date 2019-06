David Hubert blijft seizoen langer bij OHL

David Hubert (31) zal ook volgend seizoen de kleuren van Oud-Heverlee Leuven verdedigen. De middenvelder verlengde zijn contract tot juli 2020, zo bevestigt het 1B-team vrijdag.

Hubert kwam in de zomer van 2017 over van Moeskroen. Hij speelde in zijn eerste seizoen 26 wedstrijden voor OHL. Leuven greep toen net naast een finaleticket voor promotie naar 1A. Afgelopen seizoen was Hubert goed voor 21 wedstrijden in Leuvense loondienst. Vooral tijdens play-off 3 vervulde hij onder het duo Euvrard-Vercauteren een nuttige rol als centrale verdediger in een driemansdefensie.

Voor zijn tijd bij OHL verdedigde Hubert de kleuren van KRC Genk, AA Gent, het Israëlische Beer Shiva, Waasland-Beveren en Moeskroen. Bij de Limburgers kende de defensieve middenvelder zijn grootste successen met een titel (2011) en twee bekers (2009 en 2013). In 2011 speelde hij twee keer voor de Rode Duivels.

“We zijn blij dat we David aan boord kunnen houden. Hij speelde een belangrijke rol de voorbije seizoenen en ontpopte zich tot een echt verlengstuk van de coach op het veld”, aldus technisch directeur Wim De Corte.