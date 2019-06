Waarom onnoemelijk veel geld ligt te wachten op een bestemming, links te individualistisch is en we wekelijks het gewicht van een kredietkaart aan plastic binnen krijgen

Het spookbeeld van een ellendige regeringsvorming zoals in 2007 en 2011 doemt op, maar dat maakt niemand voorlopig echt nerveus. Zolang zij niet in een kasteel gaan zitten, schrijven wij niet over ‘bommen’ of ‘atoombommen’ onder het land, de sociale zekerheid of de mensheid. Ook wij media hebben bijgeleerd. Dit zijn twaalf van de interessantste artikels van de voorbije week.

1.

Is met de trein op vakantie gaan een alternatief voor vliegen of rijden? Is het ingewikkeld? We zochten het uit. Boeken leidt tot wat gedoe, maar de prijs valt mee, zeker voor sommige bestemmingen.

2.

Klopt dat echt, wat het Wereldnatuurfonds beweert, dat we per week gemiddeld vijf gram plastic binnen krijgen, zeker wie water uit plastic flessen of bekertjes drinkt?

3.

Twee van de zes Belgische kinderen van IS-strijders die nu gerepatrieerd worden, zijn door een van hun ouders naar Syrië ontvoerd, tegen de wil van de andere ouder in. Het debat over de terugkeer kan dus niet in simpele termen gevoerd worden.

4.

Liberale democratische politiek is een evenwichtsoefening tussen individuele rechten en de noden van het collectieve. Links is te veel gaan overhellen naar de individuele rechten, schrijft columniste Tinneke Beeckman. Vooral op het vlak van migratie zijn ze het burgerschap uit het oog verloren. Een zeer interessante column. Met een fijne les voor Groen.

5.

Als je de verkiezingsuitslag per gemeente legt bovenop data over die gemeente, over inkomen, bevolkingsdichtheid, groen, het aantal migranten, fietskarren of auto’s, wordt plotseling veel duidelijk. Datacruncher en chef economie Dries De Smet dook in de statistieken. De kiezers van de N-VA en Vlaams Belang lijken helemaal niet op elkaar. Tussen Groen en SP.A gaapt een flinke kloof. Met deze unieke digitale infografiek kunt u zelf aan de slag.

6.

Oost-Europa ontvolkt. Sinds 1950 daalt het aantal inwoners in het oosten van Duitsland met een kwart, in het westen steeg het met de helft. Demografie bepaalt de wereldgeschiedenis, noteert Tom Naegels in De Standaard der Letteren. Hij begint zijn relaas in Wallonië in 1962.

7.

Dertig jaar schrijft Peter Vantyghem voor De Standaard over muziek. Zijn luisterervaring brengt hij samen in een lijst van 365 platen. Die speelt hij niet tegen elkaar uit op zoek naar de ‘beste’. Hij verbindt ze integendeel met voorlopers of navolgers. Precies wat streamingdiensten niet doen.

8.

Het kan, stressloos leven, zweert Arabelle Meirlaen. Ook voor een sterrenchef die bovendien haar eigen groenten kweekt. Het correspondentschap ‘Walen Binnen’ brengt Wetstraatredacteur Peter De Lobel deze week bij de ster van de intuïtieve keuken uit Hoei.

9.

Soms lijkt het alsof de oorlog in Syrië stilaan aan zijn einde is, vooral na de val van IS. Eén blik op de kaart vertelt een ander verhaal, schrijft Jorn De Cock vanuit de regio. Als Assad zijn eindoffensief lanceert tegen de opstandige provincie Idlib, komt een ultieme vluchtelingengolf op gang.

10.

Aan het einde van de laatste ijstijd, van 16.000 tot 7.000 voor christus, lag de Noordzee droog en kon je van Vlaanderen naar Engeland en verder naar Ierland wandelen. In Doggerland, tussen het huidige Denemarken en het Britse vasteland, woonden mensen die bijlen en pijlpunten maakten, bewijzen de eerste archeologische vondsten.

11.

Onnoemelijk veel geld ligt wereldwijd te wachten op een zinvolle bestemming, schrijft Bart Sturtewagen. Maar de rijkste ondernemingen sluiten zich op in hun schatkamers. De billijke verdeling van rijkdom valt stil. Het sociale contract onder het kapitalisme gaat ter ziele.

12.

‘Ik besef dat ik met mijn gat in de goeie boter ben gevallen’, zei actrice Eline Pauwels in een kranteninterview. Dat doet mediawatcher Filip Van Ongevalle beseffen hoezeer ook spreekwoorden nu aan inflatie onderhevig zijn. Hij vond er nog een paar.