Tim Wellens wint tijdrit in Baloise Belgium Tour, Remco Evenepoel blijft leider: “In koninginnenrit moet het gebeuren”

Tim Wellens heeft de tijdrit in de Baloise Belgium Tour (2.BC) gewonnen. In de race tegen de klok over 9,2 kilometer in Grimbergen was hij de snelste voor Nathan Van Hooydonck. Remco Evenepoel werd vierde en blijft leider, specialist Victor Campenaerts stelde teleur met de derde plaats.

De 28-jarige Wellens werkte de 9,2 kilometer in Grimbergen af in 10:46 en haalde het zo van Nathan Van Hooydonck (0:01), en werelduurrecordhouder en ploegmaat Victor Campenaerts (0:02). Remco Evenepoel eindigde op iets meer dan twee seconden van de winnaar op de vierde plaats en zo kwam zijn leiderstrui niet in gevaar. De negentienjarige belofte van Deceuninck - Quick-Step veroverde donderdag de leidersplaats met een klinkende overwinning na een solo in Zottegem, de eerste profzege in zijn carrière. In de stand heeft hij een voorsprong van 57 seconden op Wellens, die in Grimbergen zijn derde zege van het seizoen boekte. Eerder won hij al de Trofeo de Tramuntana en de individuele tijdrit van de Ruta del Sol.

Het was de Fransman Damien Gaudin die met 11:08 meteen een scherpe richttijd neerzette. Voormalig werelduurrecordhouder Matthias Brändle klokte vervolgens af op 10:52. Frederik Frison positioneerde zich daarna met 10:59 op een tweede plaats. Niki Terpstra leek op weg om de tijd van Brändle te verbeteren, maar de Nederlander kende pech toen op 500 meter van de eindmeet zijn ketting afliep. Terpstra bolde uiteindelijk binnen na 10:57.

Nathan Van Hooydonck op zijn beurt nam meteen een verbeten start. De Belgische kampioen in het tijdrijden bij de nieuwelingen reageerde met de benen, na het akkefietje van donderdag met de mecanicien van de neutrale wagen, en zette met 10:47 meteen een nieuwe besttijd neer. Victor Campenaerts mocht dan aan zijn tijdrit beginnen. De werelduurrecordhouder droeg de sporen nog van zijn val in de etappe van donderdag naar Zottegem, maar startte furieus. Campenaerts stormde de laatste kilometer in, maar beet toch zijn tanden stuk op de tijd van Van Hooydonck en kwam één seconde later binnen. Wellens was tot slot toch net iets sneller dan Van Hooydonck om zo zijn tweede tijdrit dit seizoen te winnen. Fenomeen Evenepoel nestelde zich uiteindelijk op de vierde plaats.

Foto: BELGA

Zaterdag wordt met de vierde etappe de koninginnenrit afgewerkt, een rit over 151 kilometer met start en aankomst in Seraing. Onderweg onder meer de beklimmingen van de Rue Aux Deux Croix, Côte de la Vecquée, Côte du Maquisard, La Redoute, Rue de Lincé, Côte Les Forges en de Côte de Roche Aux Faucons. De Ronde van België eindigt zondag met een vlakke rit over 158,4 kilometer tussen Tongeren en Beringen.

Wellens: “In koninginnenrit moet het gebeuren”

Tim Wellens volgt in de stand op 57 seconden van leider Evenepoel, daags voor de koninginnenrit in Seraing op een parcours waarop Wellens brokken kan maken.

“Ik kijk al heel de week uit naar die koninginnenrit. Daar moet het gebeuren”, bekende Wellens. “Er zal een fikse strijd geleverd worden. En wij hebben met Victor Campenaerts binnen onze ploeg nog iemand die zeer goed geklasseerd staat. Het komt erop aan de leiderspositie van Remco Evenepoel zoveel mogelijk te bestoken.”

Foto: BELGA

Net als in de Ruta del Sol slaagde Tim Wellens er in de Baloise Belgium Tour in de individuele tijdrit te winnen. De Limburger investeerde in deze discipline en bracht afgelopen winter meerdere uren door op de tijdritfiets. Met succes dus, want het werd meteen zijn tweede zege tegen de klok dit seizoen, de tweede ook uit zijn loopbaan. “Ik heb alvast genoten van mijn tijdrit. Alles verliep perfect en ik kon de juiste wattages afleveren. Ik ben naar de Baloise Belgium Tour gekomen om deze rittenkoers te winnen. Vandaar dat mijn tijdrit ook goed moest zijn. Ik heb donderdag wel een tactische fout gemaakt door niet mee te glippen in de vlucht met Remco Evenepoel. Maar we hadden in die etappe naar Zottegem Victor Campenaerts mee van de ploeg. Het liep niet zoals verwacht en ik verloor zowat één minuut op Evenepoel. Ik had mee kunnen en moeten zijn bij die laatste uitval. Op die fout zal ik finaal misschien afgerekend worden.”

Van Hooydonck: “Vandaag reageerde ik op mijn manier”

Donderdag liet Nathan Van Hooydonck zich in rit twee nog opmerken door een akkefietje met een mecanicien, die hem na een woordenwisseling geen wiel wou geven, maar in de tijdrit reageerde hij met een knappe tweede plaats. “Ik was gisteren een beetje kwaad. Ik vond dat alles te veel werd opgeklopt. En ook vandaag speelde dat voorval nog door mijn hoofd, vandaar dat ik meteen vol vertrok”, bekende Van Hooydonck.

Foto: BELGA

“Ik viel nooit echt stil en ben supercontent met mijn prestatie. Velen hadden mij niet bij de favorieten gezet, maar dat vind ik niet erg. Ik ben blij dat ik in deze Baloise Belgium Tour aan de slag ben en dit kan laten zien. Ik wou bij de eerste vijf eindigen en dat is me dus gelukt. Ik deed zelfs beter dan Campenaerts en Evenepoel, die ik vooraf bij de topfavorieten had gerekend. Wat die laatste gisteren liet zien was fenomenaal.”

Met een tweede plaats in de tijdrit wil Van Hooydonck het voorval van donderdag definitief achter zich laten. “Dit geeft me een gelukkig gevoel. Wat er gisteren gebeurd is, is verleden tijd voor mij. Zand erover. Ik reageerde te fel in het heetst van de strijd. Iets om mee te nemen naar de toekomst. Me beter beheersen, is de boodschap. Vandaag reageerde ik op mijn manier.”

Campenaerts: “Dit had ik niet verwacht”

Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts stelde teleur. Vooraf werd hij tot de favorieten gerekend in deze tijdrit maar hij kon die favorietenrol niet waarmaken.

Foto: Photo News

“Ik voelde me niet slecht. Ik had wel het gevoel dat ik pas in het tweede deel onder stoom kwam en dat ik het in het beginstuk heb laten liggen. Maar dit had ik niet verwacht, ik ben echt wel teleurgesteld nadat ik in de Tirreno op deze afstand nog tegen de allerbesten van de wereld streed”, reageerde de tijdrijder van Lotto-Soudal, die donderdag nog ten val was gekomen toen hij op pad was met ene Remco Evenepoel. “Na die val van gisteren voelde ik me ‘s ochtends wat stijf aan mijn linkerkant maar daar heb ik nooit aan gedacht in de tijdrit. Gisteren ben ik misschien wel te diep geweest een dag voor de tijdrit. Maar die val gebruik ik liever niet als excuus. Ik was nu niet echt op mijn gemak door de bochten maar dat hoort bij tijdrijden en dit was een mooi parcours. Ik dacht dat ik snel was, maar niet snel genoeg blijkbaar. Daar heb ik weinig aan toe te voegen, ik had er meer van verwacht.”

Uitslag:

1. Tim Wellens in 10:46

2. Nathan Van Hooydonck +1”

3. Victor Campenaerts +2”

4. Remco Evenepoel +3”

5. Ryan MullenTFS +4”

6. Christophe Laporte +5”

7. Matthias Brändle +6”

8. Alex Kirsch +8”

9. Lasse Hansen +8”

10. Niki Terpstra +11”