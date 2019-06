Belgische hulpverleners willen zevende kind uit Syrië repatriëren

Behalve de zes Belgische kinderen van IS-strijders die nu gerepatrieerd worden uit Syrië, proberen hulpverleners ook een zevende kind naar ons land terug te halen. Dat meldt De Morgen en wordt door Child Focus bevestigd aan De Standaard.

Volgens Heidi De Pauw, algemeen directeur van Child Focus, gaat het om een jongetje dat in levensgevaar verkeert. 'De kinderarts die nog ter plaatse is, probeert hem te zien te krijgen. Toen wij in Al-Hol waren, hebben wij hem niet gezien', zegt ze.

Dat wordt door VUB-professor en delegatieleider in Syrië Gerrit Loots bevestigd aan De Morgen. ‘We hebben donderdag vernomen dat het kind zich in Al-Hol bevond’, zegt hij. ‘Door enorme ondervoeding is het er slecht aan toe. Het kind eet niet meer en drinkt niet meer. Nu weten we dat het is opgenomen in een veldhospitaal. Wij proberen daar contact mee op te nemen.’

Loots zegt verder dat de Koerdische autoriteiten, die de dienst uitmaken in het vluchtelingenkamp Al-Hol, de toestemming willen geven om het kind naar België te repatriëren. Al zou dat, gezien de kritieke toestand van het kind en omdat er nog geen akkoord is met de Belgische overheid, momenteel niet voor de hand liggen.

De hulpverleners zeggen aan De Standaard dat ze hun intentie om een zevende kind te repatriëren, hebben besproken met de Belgische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wenst voorlopig echter niet te reageren.

Donderdag raakte bekend dat ook de Belgische overheid vijf Belgische kinderen van IS-strijders en een meerderjarig meisje van achttien uit de kampen in Syrië naar ons land wil repatriëren. Hun terugkeer naar België is een kwestie van uren, hooguit een paar dagen.