Belgische pijnartsen waarschuwen voor medicinale cannabis. Slechts weinigen hebben er echt iets aan, klinkt het. Huisarts Patrik Vankrunkelsven geeft ze gelijk. ‘Cannabis is slechts een allerlaatste redmiddel.’

‘Met cannabis kan elke ziekte worden aangepakt.’ In de media wemelt het van zulke hoeraberichten over medicinale cannabis. En er zijn ook de verhalen van patiënten met epilepsie of kanker die de minister ...