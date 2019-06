Greet Minnen grijpt in Rosmalen naast ticket voor halve finales

Greet Minnen (WTA 139) is uitgeschakeld op het WTA-toernooi in Rosmalen (250.000 dollar). De 21-jarige qualifier verloor vrijdag op het Nederlandse gras in drie sets van de Russin Veronika Kudermetova (WTA 60). Minnen ging na 2 uur en 13 minuten onderuit met 4-6, 7-5 en 6-3.

In de halve finales speelt Kudermetova tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 61) of de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 52). Die laatste schakelde in de vorige rondes achtereenvolgens Elise Mertens (WTA 21) en Ysaline Bonaventure (WTA 120) uit.

Later op de dag staat Kirsten Flipkens (WTA 69) in haar kwartfinale tegenover de Kazachse Elena Rybakina (WTA 134). De 19-jarige qualifier verraste donderdag in de achtste finales Alison Van Uytvanck (WTA 55), de vriendin van Minnen.