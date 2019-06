Kevin - 'De Patrick' - Janssens heeft heel wat aan z'n hoofd: Wanneer zijn vader sterft krijgt hij de leiding over een naturistencamping en daarbovenop is zijn favoriete hamer vermist. Kevin Janssens kwam voor deze rol maar liefst 17 kilo bij. Het tragikomische regiedebuut van Tim Mielants (bekend van 'Cordon') is vanaf 28 augustus in de bioscoopzalen te zien.