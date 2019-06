Supermakelaar Mino Raiola niet langer geschorst: “Gerechtigheid!”, aldus ex-manager van Romelu Lukaku

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de schorsing van de Nederlandse zaakwaarnemer Mino Raiola en zijn neef Vincenzo opgeheven, zo maakte de FIFA vrijdag bekend aan de Raiola’s. Donderdag had de Beroepscommissie van de Italiaanse Voetbalbond (FIGC) hen al vrijgesproken, waarna de wereldwijde schorsing door de FIFA ongedaan gemaakt werd.

“De schorsing is geannuleerd. Gerechtigheid!”, schreef Raiola op Twitter. Sinds woensdag mocht hij zijn werk alweer uitoefenen, toen liet het Internationaal Sporttribunaal TAS immers weten dat het zich pas volgende maand over zijn schorsing kon uitspreken. De zaak bij het TAS kan nu geklasseerd worden.

Iets meer dan een maand geleden werd Raiola door de FIFA een wereldwijde schorsing opgelegd, voor een periode van drie maanden. De Wereldvoetbalbond nam daarmee een schorsing van de Italiaanse bond over. De spelersmakelaar zei toen al niet te weten waarom hij geschorst werd. Volgens Italiaanse media zou hij in de fout zijn gegaan bij een transfer van Gianluca Scamacca, die in het verleden ook voor Jong PSV en PEC Zwolle uitkwam.

Carmine ‘Mino’ Raiola is een Nederlander van Italiaanse komaf die met onder meer Paul Pogba, Marco Verratti en Gianluigi Donnarumma heel wat wereldsterren onder contract heeft. De ‘pizzabakker’ is ook de voormalige zaakwaarnemer van Romelu Lukaku. Intussen heeft de Rode Duivel met de Italiaan Federico Pastorello sinds begin begin dit jaar een nieuwe makelaar en laat nu net Pastorello goede contacten hebben met Inter, de club waarmee Lukaku al een tijdlang hardnekkig in verband wordt gebracht.

(belga)