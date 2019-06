Vogue krijgt Naomi Campbell uit de kleren

Het Britse topmodel Naomi Campbell (49) gaat opnieuw uit de kleren. In mei poseerde ze nog naakt voor cosmeticamerk Nars, en ze herhaalde dat voor de Britse Vogue.

Voor de nieuwste editie van de Britse Vogue trokken Naomi Campbell en het fototeam naar de woestijn in Kenia. Het model poseert er tijdens het ‘golden hour’ met ingevlochten haar naakt in de duinen. Het enige wat ze droeg is een sieraad op haar heupen. Ze laat meer van zichzelf zien dan tijdens de fotoshoot voor Nars. Toen bedekten lange haarextensies haar intieme lichaamsdelen.

De volledige fotoreeks zal te zien zijn in juli.