Ik heb zelf geen wagen, maar gebruik de auto van mijn ouders om me dagelijks naar mijn werk te begeven. Graag wil ik mijn beroepskosten bewijzen. Kom ik in aanmerking voor de forfaitaire kilometervergoeding van 15 cent per kilometer?

Jazeker, u kunt de forfaitaire aftrek van 15 cent per km woon-werkverkeer toepassen. De wet bepaalt immers uitdrukkelijk dat het kilometerforfait ook geldt wanneer u de wagen van uw ouder(s) voor woon ...