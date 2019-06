Fietspad in Limburg zweeft tien meter boven de grond

De nieuwe fietsbrug in Bosland, Hechtel-Eksel, zweeft tien meter boven de grond en is eindelijk klaar voor het publiek. Na het bekende fietspad ‘Fietsen door het water’ opent Toerisme Limburg vrijdag officieel ‘Fietsen door de bomen’.

Het Limburgse fietsroutenetwerk heeft er een speciaal fietspad bij, vlak bij het knooppunt 272 aan het Pijnven in Bosland. Het pad is 700 meter lang en drie meter breed en vormt een dubbele cirkel met een doorsnede van 100 meter. De bomen die op de plaats van het fietspad stonden, kregen een tweede leven aan het startpunt van het traject. Daar is een informatie- en rustpaviljoen gemaakt met de gerecycleerde, gestapelde boomstammen.

Het pad is voor iedereen vrij toegankelijk vanaf zaterdag 15 juni.

Foto: Photo News

Fietspaden in Limburg

‘Fietsen door de bomen’ is niet de eerste speciale fietsroute in Limburg. Met ‘Fietsen door het water’ scoorde de provincie in binnen- en buitenland. In 2018 was het de enige Belgische plek die in de top 100 van de ‘World’s Greatest Places’ van het prestigieuze Amerikaanse weekblad Time Magazine stond. Het weekblad prees de unieke fietsbeleving. ‘Lopen op water mag de meesten van ons ontgaan, maar dit fietspad in het noorden van België biedt een ervaring die bijna even goddelijk is’, scheef Time Magazine toen.

Toerisme Limburg gaat op maandag 3 juni van start met de werken aan ‘Fietsen door de heide’. De nieuwe fietsbrug zal dwars door de heide van Nationaal Park Hoge Kempen lopen, dat kandidaat is voor een erkenning als Unesco Werelderfgoed. Toerisme Limburg hoopt er begin 2020 de eerste fietsers te verwelkomen. Het project ‘Fietsen onder de grond’ in de mergelgrotten van Kanne loopt vertraging op, maar Toerisme Limburg hoopt toch in het najaar van 2019 de eerste bezoekers te kunnen ontvangen.