Er lijkt schot te komen in de zoektocht van de N-VA naar een onderkomen in het Europees Parlement. De partij is in gesprek met de Italiaanse Vijfsterrenbeweging. Ook de partij van Puigdemont en de ChristenUnie zouden bij de nieuw te vormen fractie komen.

