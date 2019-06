Pakkende videoboodschap van Cercle-doelman Miguel Van Damme bij wie opnieuw kanker werd vastgesteld: “Ik heb niet zo goed nieuws”

Slecht nieuws voor Miguel Van Damme: de 25-jarige doelman van Cercle Brugge kreeg deze week te horen, dat er opnieuw kanker bij hem is vastgesteld bij verschillende medische tests. Er werd weer leukemie vastgesteld in ruggenmerg en hersenen en hij kreeg afgelopen dagen al twee behandelingen in het ziekenhuis. Dat vertelde hij zelf in een pakkende videoboodschap op Instagram.

Miguel Van Damme tekende drie weken geleden nog een nieuw contract en had de ambitie eerste keeper te worden maar moet nu een andere strijd aangaan. De 25-jarige doelman werd nog maar begin dit jaar officieel genezen verklaard van leukemie, na een strijd van twee jaar en vijf maanden tegen de ziekte. Bij Van Damme werd in juni 2016 bloedkanker vastgesteld, nadien bleef de Vereniging hem altijd steunen. In de zomer van 2017 mocht hij een contractverlenging ondertekenen in het Jan Breydelstadion en onlangs tekende hij nog bij tot medio 2020, met optie op een bijkomend seizoen.

“Cercle Brugge zal er alles aan doen om Miguel Van Damme en zijn familie tijdens dit proces te ondersteunen om zijn herstel zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Miguel zijn genezing krijgt voor Cercle Brugge dan ook absolute topprioriteit. Uit respect voor Miguel zal Cercle Brugge komend seizoen zijn nummer 16 dan ook niet uitreiken binnen de spelersgroep.”

Miguel Van Damme is sinds 2013 lid van Cercle Brugge. In het seizoen 2015-2016 verdedigde hij het doel van de West-Vlaamse club in 32 competitiewedstrijden. Daarna verdween het voetbal naar de achtergrond nadat bij de keeper leukemie werd vastgesteld. In september 2017 vierde hij zijn rentree in een Bekerwedstrijd tegen Racing Genk. Dit seizoen verdedigde hij drie keer het doel van de Bruggelingen.