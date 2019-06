Verdachte vluchtmisdrijf Schaarbeek vrijgelaten, had rijverbod

De man die is opgepakt voor de aanrijding van een 14-jarig meisje in Schaarbeek had een rijverbod en was eerder al eens veroordeeld voor vluchtmisdrijf. De verdachte werd ondertussen vrijgelaten onder voorwaarden.

Een 14-jarig meisje raakte gisteren levensgevaarlijk gewond op een kruispunt in Schaarbeek, de autobestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Later op de dag werd een 28-jarige verdachte gearresteerd.

De man was al eens veroordeeld voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf en had een rijverbod opgelopen. Hij mocht dus niet achter het stuur zitten. De wagen waarmee hij reed, was gehuurd op een andere naam.

De man werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het Brusselse parket wilde dat hij zou aangehouden worden voor opzettelijke slagen en verwondingen met vluchtmisdrijf, en dat in staat van herhaling. De onderzoeksrechter besliste echter om de verdachte vrij te laten onder voorwaarden. Zo mag hij geen wagen besturen. De man werd wel in beschuldiging gesteld.

Het slachtoffer is intussen niet meer in levensgevaar.

Verontwaardiging

Het is de vijfde keer in drie weken tijd dat in Schaarbeek een voetganger wordt aangereden. Ook de vorige slachtoffers waren – op één na – kinderen, van zestien, zes en amper drie jaar oud.

De verontwaardiging bij de buurtbewoners is groot. ‘Wij vragen al jaren om een verkeerslicht of een flitscamera’, zegt Zaidi Faouzi (53), ‘maar onze veiligheid telt blijkbaar niet’.

In Schaarbeek geldt sinds kort overal zone 30, maar 70 procent van de bestuurders rijdt er te snel. De lokale politie schreef vorig jaar elf pv’s uit voor snelheidsovertredingen (per 100 inwoners). Ter vergelijking: in Antwerpen waren dat er 46, in Gent zelfs 99. ‘Straffeloosheid is de kern van het probleem hier’, zegt het lokale Burgercollectief 1030/0.