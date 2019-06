WK voetbal stopt daling bierverkoop

Het warme zomerweer en het WK Voetbal in Rusland hebben de bierconsumptie in ons land vorig jaar op peil gehouden.

De Belgische bierconsumptie is vorig jaar stabiel gebleven tegenover 2017. Dat meldt Jean-Louis Van de Perre, de voorzitter van de sectorvereniging Belgische Brouwers. Dat is goed nieuws voor de brouwers, want het bierverbruik zit al sinds 2011 in een dalende lijn zit.

De Belgen dronken in totaal iets meer dan 7 miljoen hectoliter, alle biersoorten opgeteld. Vooral de pilsbieren werden meer gedronken dan in 2017. Dat is vooral te danken aan de zeer warme zomer en aan het WK voetbal in Rusland.

Maar in 2019 is de bierverkoop ‘matig begonnen’, zegt Jean-Louis Van de Perre, ‘en het is weinig waarschijnlijk dat de cijfers sterk de hoogte zullen ingaan, omdat er deze zomer geen grote sportevenementen zijn’.

Alcholvrij

De verkoop van speciaalbieren ging vorig jaar een beetje terrein omlaag. Maar bij de alcoholvrije en -arme bieren (tot 3,5%) was er een echte stijging, met 20 procent. Deze categorie neemt nu 5 procent van de biermarkt in.