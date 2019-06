Vijf jongeren schuldig aan moord op jongen met mentale beperking na urenlange foltering en vernedering

Vijf jongeren uit het Waalse Hoei zijn door het Luikse assisenhof schuldig bevonden aan moord op de licht gehandicapte Valentin Vermeesch (18). Daarnaast acht de jury hen ook schuldig aan onder meer marteling en aanranding van de eerbaarheid. De vijf hadden de tiener urenlang gefolterd en vernederd en vervolgens geboeid in de Maas gegooid.

Belinda Daniels (22), Alexandre Hart (21), Dorian Daniels (22), Loïck Masson (23) en Killian Wilmet (18), vijf jongeren uit Hoei, stonden de voorbije vier weken terecht voor de moord op de licht gehandicapte Valentin Vermeesch (18). Onder invloed van drugs en alcohol hadden ze hem in de nacht van 26 op 27 maart 2017 urenlang vernederd en verminkt en vervolgens geboeid in de Maas gegooid.

De vijf deden dat omdat Valentin ooit naar de politie was gestapt na eerdere folteringen. Ze moesten hem een lesje leren, vonden ze, en dus verplichtten ze hem om urine te drinken, te masturberen, frikandellen met as van joints op te eten, sigarettenpeuken door zijn neus te duwen en stopsels van bierflesjes door te slikken. Na een laatste wandeling gooiden ze hem geboeid in de Maas, terwijl ze perfect wisten dat hij niet kon zwemmen.

Pas tijdens hun assisenproces betuigden ze hun spijt voor wat er gebeurd was met de jongeman. ‘Ik vraag vergeving voor iets wat eigenlijk onvergeeflijk is’, zei Alexandre Hart. ‘Ik weet dat zijn familie mijn excuses niet zal aanvaarden, maar ik wil ze toch overmaken.’

Ook de andere beschuldigden namen het woord en benadrukten dat ze nooit de bedoeling hadden om Valentin te doden. ‘Ik heb dit nooit gewild en besef dat ik met dit trauma zal moeten leven. Valentin had dit niet verdiend.’

De vijf jongeren zijn allemaal schuldig aan moord, zo oordeelde het assisenhof in Luik. Ze werden ook schuldig bevonden aan marteling, onmenselijke behandeling, aanranding van de eerbaarheid, opsluiting en doodsbedreigingen, allemaal met de verzwarende omstandigheid van de kwetsbaarheid van het licht gehandicapte slachtoffer. Loïck Masson, die de feiten filmde, is als enige niet schuldig bevonden aan verkrachting.

De jury antwoordde positief op liefst 90 van de 96 schuldvragen tegen de vijf daders. De debatten over de strafmaat starten maandag om 9 uur.