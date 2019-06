Basketbalgeschiedenis: Toronto Raptors gaan winnen in Oakland en pakken allereerste NBA-kampioenschap

Het is gebeurd: de Toronto Raptors hebben zich tot kampioen van de NBA gekroond. Onder leiding van Finals MVP Kawhi Leonard wonnen ze de zesde wedstrijd tegen de Golden State Warriors met 110-114, goed voor een onoverbrugbare 4-2-voorsprong. Geen derde titel op rij dus voor GSW, wel de allereerste in de geschiedenis van het Canadese team.

“We The North”. Het was een verwijzing naar Game of Thrones, maar deze keer was het bittere realiteit. De Raptors namen in de finale een 3-1-voorsprong tegen de Warriors zonder de geblesseerde Kevin Durant. In Game 5 voor eigen publiek konden Stephen Curry en co de titel van de Raptors nog uitstellen, maar donderdagnacht was het wel raak.

Toronto leidde nagenoeg de hele eerste helft, tot de Warriors in het derde kwart het heft in handen namen dankzij onder andere een sterke Klay Thompson. Maar in het slot van de wedstrijd kwamen de Raptors weer tot leven. Curry kreeg in de laatste tien seconden de kans om de wedstrijd te winnen, maar hij miste zijn driepunter.

Watch Steph Curry after he missed the 3. Sorry but that’s pathetic effort... pic.twitter.com/C7SSsr7S0l — Eric Rosenthal (@ericsports) 14 juni 2019

Curry sloot zijn vijfde finale op rij af met 21 punten en 7 assists, Thompson gooide 30 punten binnen maar miste het laatste kwart. Draymond Green had een triple-double met 11 punten, 19 rebounds en 13 assists. Bij Toronto scoorde Kawhi Leonard opnieuw 22 punten, wat hem de prijs voor beste speler van de finale opleverde. Pascal Siakam en Kyle Lowry scoorden 26 punten.

Na afloop gingen de skibrillen weer op voor de champagne in de kleedkamer. Voor de Raptors is het de allereerste titel in de clubgeschiedenis. De Warriors blijven steken op drie in de laatste vijf jaar en moeten een vertrek van Durant vrezen deze zomer.