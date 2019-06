Trump kondigt vertrek aan van woordvoerster Witte Huis

Sarah Huckabee Sanders stopt eind deze maand als woordvoerster van het Witte Huis. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump donderdag aangekondigd.

President Trump verklaarde op Twitter dat Sanders na 3,5 jaar in het Witte Huis eind juni terugkeert naar haar thuisstaat Arkansas. ‘Ze is een erg speciaal iemand met buitengewone talenten, die goed werk heeft verricht.’

‘Ik hoop dat ze zich kandidaat stelt als gouverneur van Arkansas, dat zou ze fantastisch doen’, voegde Trump eraan toe. De vader van Sanders, Mike Huckabee, was destijds ook gouverneur van Arkansas.

Ze werkte sinds februari 2016 voor Trump. In juli 2017 werd ze woordvoerder van het Witte Huis. Door het vertrek van Sanders is Donald Trump straks al aan zijn derde ’press secratary’ toe. Eerder vertrok Sean Spicer. De president liet nog niet weten wie haar zal vervangen.

Sanders kwam regelmatig in aanvaring met journalisten. Ze brak met de dagelijkse persconferentie van de woordvoerder, een jarenlange traditie in het Witte Huis. ‘De reden waarom Sarah Sanders niet vaak meer naar het “podium” gaat, is omdat de pers zo onbeleefd en inaccuraat over haar bericht, in het bijzonder bepaalde leden van de pers’, verdedigde Trump die beslissing begin dit jaar. Sanders gaf ook toe dat ze journalisten bewust had misleid over het ontslag van FBI-directeur James Comey in 2017.