VS: ‘Iran is verantwoordelijk voor aanval op olietankers’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft Iran er donderdag van beschuldigd ‘verantwoordelijk’ te zijn voor de aanvallen op olietankers in de Golf van Oman.

‘Het is de inschatting van de Amerikaanse regering dat de Islamitische Republiek Iran verantwoordelijk is voor de aanvallen van vandaag in de Golf van Oman’, zo citeerde het ABC News de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Twee olietankers raakten donderdagochtend zwaar beschadigd na een vermoedelijke aanval in het gebied tussen Saudi-Arabië, Iran en Oman. Het personeel werd in veiligheid gebracht. Pompeo plaatste het incident in het kader van een ruimere campagne van Teheran en zijn ‘surrogaten’ tegen Washington en zijn bondgenoten.

‘In hun geheel beschouwd vormen deze onuitgelokte aanvallen een duidelijke bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid, een schreeuwerige aanval op de vrije scheepvaart en een onaanvaardbare campagne vanwege Iran voor het escaleren van de spanning’, zei Pompeo.

‘Terreur, bloedvergieten en afpersing’

‘Iran zou diplomatie aan diplomatie moeten knopen, niet met terreur, bloedvergieten en afpersing. De VS zullen hun strijdkrachten en belangen verdedigen, en samen met hun partners en bondgenoten de internationale handel en regionale stabiliteit blijven vrijwaren’, aldus Pompeo.

De minister voegde eraan toe dat Washington zijn bezorgdheid zal uiten op een bijeenkomst van de Veiligheidsraad later op de dag. Pompeo zei ook dat zijn land nog steeds een terugkeer van Teheran naar de onderhandelingstafel op het ‘geijkte moment’ wil.

President Donald Trump tweette donderdag op zijn beurt dat het ‘nog te vroeg’ is voor een akkoord met Iran. ‘Zij (Iran) zijn niet bereid en wij ook niet.’