Magnette stelt noodregering voor van één jaar

Op de RTBF heeft Paul Magnette (PS) een opmerkelijk voorstel gelanceerd: een noodregering van één jaar. De PS wil de huidige regering van Open VLD, MR en CD&V uitbreiden met socialisten en groenen.

PS-kopman Paul Magnette was duidelijk vanavond op de RTBF: de PS zal niet onderhandelen, laat staan regeren, met de N-VA. PS-voorzitter Elio Di Rupo had daarover vanochtend heel even onduidelijkheid laten bestaan.

Eerder heeft ook de N-VA al meermaals gezegd dat de partij niet wil regeren met de PS. En dus zegt Magnette: 'Als zij niet met ons willen praten, dan praten wij niet met hen. We willen niet over confederalisme spreken, we willen geen splitsing van de sociale zekerheid, we willen niet praten over hun sociaal-economische recepten.'

Regering van dringende zaken

Magnette zegt dat N-VA helemaal niet incontournable is, de partij doet alleen maar alsof ze dat is. Er zijn mogelijkheden om een regering te vormen zonder N-VA en zonder Vlaams Belang, stelt de PS-topman. 'Er zijn coalities mogelijk met mensen van goede wil die de crisis willen vermijden.'

Zijn partij wil voorkomen dat er maandenlang moet worden onderhandeld of dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Magnette meent dat er een oplossing kan gevonden worden door een tijdelijke noodregering te vormen, een soort regering van dringende zaken (onder meer om het budget op orde te krijgen).

De huidige minderheidsregering van CD&V, MR en Open VLD zou daarvoor worden uitgebreid met de socialistische en groene families. ‘We moeten creatief zijn’, meent de PS'er.

'Bevolking wil geen confederalisme'

De noodregering zou volgens Magnette een ‘minimumprogramma voor een jaar’ moeten opstellen. Prioriteiten voor de PS zijn daarbij het optrekken van de lage pensioenen, uitkeringen en lonen. Daarnaast wil het ‘de situatie in de ziekenhuizen’ en de klimaatopwarming snel kunnen aanpakken. Daar wil de bevolking antwoorden op, zegt Magnette, de bevolking wil geen confederalisme.

Magnette verwijst als voorbeeld naar de regering-Verhofstadt III, die tijdens de crisis na de verkiezingen van 2007 tijdelijk gevormd werd als aanloop naar de regering-Leterme.

Dat Vlaanderen niet meteen enthousiast zal reageren op een federale ploeg zonder N-VA en zonder Vlaams Belang, begrijpt Paul Magnette. 'Ik begrijp dat het moeilijk kan vallen maar de voorbije jaren was het ook heel moeilijk voor Wallonië en Brussel, toen er een federale regering was zonder meerderheid in Wallonië,' zei hij later nog in Terzake.

Op de RTBF was hij duidelijker: 'Als CD&V en Open VLD niet willen weten van een regering met een minderheid aan Vlaamse kant, zullen ze de gevolgen van de crisis moeten dragen.'

Waalse formatie ligt moeilijk met de MR

Magnette voert momenteel samen met zijn partijvoorzitter Elio Di Rupo aftastende gesprekken voor de vorming van een nieuwe Waalse regering. Met de extreem-linkse PVDA/PTB kwam het de voorbij dagen tot een clash. Magnette hoopt alsnog dat die partij terug aan de onderhandelingstafel komt. Hij sloot ook niet uit dat er in Wallonië een minderheidsregering van PS en Ecolo kwam met, alsnog, steun vanuit de oppositie van het cdH. 'Met de MR zijn er meer verschilpunten dan raakvlakken', zei Magnette.