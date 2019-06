Jonas Ivens verlaat Waasland-Beveren om assistent te worden van Clement bij Club Brugge

Assistent-trainer Jonas Ivens verlaat na drie seizoenen Waasland-Beveren. Hij wordt assistent-trainer bij Club Brugge waar hij opnieuw samen gaat werken met hoofdtrainer Philippe Clement en assistent-trainer Johan Van Rumst.

De Waaslanders hebben ondertussen al drie oefenwedstrijden vastgelegd. Op 30 juni, de laatste dag van de stage, die doorgaat in Hoenderloo, wordt er geoefend tegen het Israëlische Maccabi Haifa FC in het Nederlandse Mierlo. Op 3 juli staat er een wedstrijd op het veld van Svelta Melsele op het programma en op 10 juli wordt er gespeeld tegen Lommel SK. Waar die laatste wedstrijd doorgaat, is nog onbekend.